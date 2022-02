Stadi, capienza al 100% ad aprile. Italia-Macedonia possibile apripista – TS

Sul Tuttosport arrivano aggiornamenti in merito alla situazione relativa agli stadi. Si va verso la capienza al 75% da fine febbraio. Obiettivo 100% per aprile: Italia-Macedonia da apripista

ATTESA – Negli ultimi tiene banco la questione relativa alla capienza degli stadi. Il governo, secondo quanto riferito dal Tuttosport, ha confermato che, entro la fine della stagione, gli impianti sportivi saranno aperti al 100%. La gara che potrebbe fare da apripista è Italia-Macedonia del Nord, in programma a Palermo il 24 marzo. Dopo quel match rimarrebbero in programma 8 gare di Serie A, che si disputerebbero, per la gioia delle società e dei tifosi, con gli impianti aperti al 100%. Intanto, entro la fine del mese, la capienza dovrebbe aumentare sino al 75%: il semaforo verde dovrebbe arrivare per la 27ma giornata, in programma il 26 e 27 febbraio.

Fonte: Tuttosport