Marotta spiega l’Inter: «Potenza umana supera quella finanziaria! E basta litigiosità»

Marotta fa scuola e non è solo un modo di dire. L’Amministratore Delegato Sport dell’Inter è stato uno degli ospiti del webinar organizzato in occasione del lancio della nuova edizione del Programma Executive “Management del Calcio” promosso dal Settore Tecnico della FIGC in partnership con SDA Bocconi. E partendo dall’argomento “Le proprietà straniere nel calcio italiano: opportunità e prospettive per il calcio maschile e femminile” gli spunti interessanti sono stati moltissimi

DAL MECENATISMO ALL’AZIENDA – L’evoluzione del calcio in seguito alla contaminazione della cultura straniera, anche in Italia, è il primo tema trattato da Beppe Marotta (vedi prima parte), che spiega: «Anche lo sport ne ha risentito. Soprattutto nel modello di riferimento. Io ho partecipato all’evoluzione del modello di una società di calcio. Si è partiti da quel modello di mecenatismo tanto caro al nostro calcio degli anni ’60-70. Quando si è trasformato in società di capitali, ma restando sempre nelle mani importanti mecenati. Così due grandi squadre come Inter (cinese Suning Holdings Group, ndr) e Milan (statunitense Elliott Management Corporation, ndr) oggi sono di proprietà di due entità straniere. Proprio a dimostrazione di come l’Italia ne ha risentito in ambito culturale. E, fortunatamente, anche calcistico».

Marotta sul nuovo modello di azienda calcistica

AZIENDE IN COOPERAZIONE – Il nuovo modello di calcio presentato da Marotta si basa sulla qualità manageriale: «Il calcio non può prescindere da avere una struttura manageriale forte. Ma si deve coniugare soprattutto con la competenza di questa struttura. Passando dalla proprietà attraverso il management apicale per arrivare a delle figure complementari. A partire da quella del Segretario. Siamo davanti alla struttura di una società di calcio che è paragonabile a quella di qualsiasi azienda. Più che competizione, Marotta si sofferma sulla cooperazione: «Come avete notato negli ultimi giorni, ci sono tante polemiche. Si deve arrivare a sottolineare come la litigiosità non sia più necessaria. Bisogna badare a raggiungere obiettivi importanti. Mettendo in evidenza i valori dello sport. Perché il core business è quello di dare esempi positivi nel giocare a calcio. E far giocare i ragazzi, sia a livello maschile sia femminile».

Inter come esempio perfetto della nuova epoca

LA POTENZA UMANA – Infine, l’intervento di Marotta (vedi seconda parte) si conclude con una frase che deve far riflettere molto: «Laddove non esiste la potenza finanziaria, esiste la potenza umana nel fare le cose». Il riferimento dell’Amministratore Delegato Sport dell’Inter è alle competenze del management, in grado di risolvere qualsiasi problema attraverso una strategia che non deve prescindere dalla disponibilità finanziaria della proprietà. Non la cita, ma è palese l’auto-riferimento alla nuova struttura della sua Inter. Per anni si è parlato mediaticamente della “Potenza di Suning”, intesa come disponibilità economica della proprietà nell’investire a fondo perduto. Non è più così. Anzi, forse non lo è mai stato davvero. Ed è proprio il ruolo di Marotta da AD Sport, coadiuvato brillantemente nella parte residuale dal collega Alessandro Antonello (AD Corporate), ad aver dato all’Inter una struttura aziendale che oggi può puntare ai successi sportivi senza dimenticare la sostenibilità. La lezione del Prof. Marotta è servita.