Inter, 5 gare del Settore Giovanile in programma: il quadro del weekend

Domani alle ore 18 la Prima Squadra dell’Inter sarà impegnata allo stadio Maradona per il big match contro il Napoli: questo invece il quadro completo del vivaio nerazzurro per il weekend.

PRIMAVERA – UNDER 19

Sabato 12 febbraio 2022 – Campionato, 18^ giornata

Atalanta vs INTER ore 13.00 (Centro Sportivo Bortolotti, Zingonia)

UNDER 18 SERIE A E B

Lunedì 14 febbraio 2022 – Campionato, 18^ giornata

INTER vs Hellas Verona ore 14.30 (Centro di Formazione Suning, Milano)

UNDER 17 SERIE A E B

Venerdì 11 febbraio 2022 – Campionato, recupero 14^ giornata

Cittadella vs INTER ore 15.00 (Centro Sportivo via Sant’Andrea, Tombolo)

UNDER 16 SERIE A E B

Sabato 12 febbraio 2022 – Campionato, 12^ giornata

Hellas Verona vs INTER ore 15.30 (Antistadio Hellas Verona, Verona)

UNDER 15 SERIE A E B

Domenica 13 febbraio 2022 – Campionato, 12^ giornata

Hellas Verona vs INTER ore 11.00 (Antistadio Hellas Verona, Verona)

