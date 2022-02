Coppa Italia, Milan-Inter ha la data dell’andata: calendario semifinali

L’Inter ha battuto 2-0 la Roma nei quarti di finale di Coppa Italia e, complice il poker del Milan alla Lazio, sarà doppio derby in semifinale. La sfida di andata tra rossoneri e nerazzurri si giocherà l’1 marzo alle 21 a San Siro.

UFFICIALITA’- L’Inter, battendo la Roma di Jose Mourinho nei quarti di finale di Coppa Italia, è volata in semifinale. Il Milan ha battuto 4-0 la Lazio di Sarri e dunque, nel doppio confronto per accedere alla finalissima, sarà doppio derby di Milano. La sfida di andata si giocherà in un San Siro a tinte rossonere mentre il ritorno sarà, ovviamente, a tinte nerazzurre. Quando si giocherà però l’andata? La data ufficiale è martedì 1 marzo alle ore 21. La partita sarà in chiaro su Canale 5. Ecco il programma.

COPPA ITALIA – CALENDARIO ANDATA SEMIFINALI

Milan-Inter martedì 1 marzo ore 21 – diretta TV Canale 5

Fiorentina-Juventus mercoledì 2 marzo ore 21 – diretta TV Canale 5