Lazio-Inter Primavera 4-3, pagelle: Lavelli-bis da 7, Raimondi 4

L’Inter Primavera perde contro la Lazio al 95′ con il risultato di 4-3. Raimondi sbaglia sul primo gol ed è il peggiore in campo. Tra i migliori il neo-entrato Matteo Lavelli. Ecco le pagelle del match.

Raimondi 4: La papera sul colpo di testa di Kone è clamorosa. Esce con i tempi sbagliati e malissimo, compromette la partita dell’Inter.

Lazio-Inter Primavera, pagelle – DIFESA

Aidoo 5: Sana Fernandes fa di lui quel che vuole. Lo umilia e gli segna in faccia un gol clamoroso dalla sua fascia destra.

Stante 6: All’inizio salva un gol su Milani anticipandolo sul primo palo su corner. Nel resto della gara la Lazio fa poco in attacco.

Stabile 5.5: Non calcola benissimo la traiettoria del cross di Sana Fernandes sul gol di Kone. Poi si stringe troppo sul gol di Sardo, lasciandolo solo di calciare.

Cocchi 6.5: Kone gli dà una gomitata, rimane a terra con il sangue e l’arbitro lascia proseguire. Grave svista sul secondo gol della Lazio. Matteo fa comunque il suo, risultando il più pericoloso dalle retrovie.

– dall’87 Bovo S.V.

Lazio-Inter Primavera, pagelle – CENTROCAMPO

Akinsanmiro 5.5: Ingolfato, motore spento. Perde tanti palloni e si vede solo a rincorrere gli avversari al centro del campo.

– dal 70′ De Pieri 6.5: Entra e impatta positivamente sulla partita, facendo l’assist per il gol di Stankovic nel finale.

Stankovic 6.5: Di testa spreca l’occasione per passare in vantaggio. Si rifà al 90′ quando segna con un colpo di destro a incrociare verso la porta di Renzetti.

Di Maggio 6.5: Firma il suo ottavo gol in campionato, tirando dal limite dell’area e trovando l’angolino destro della porta protetta da Renzetti.

– dall’87’ Spinacce S.V.

Lazio-Inter Primavera, pagelle – ATTACCO

Kamate 5.5: Passa la palla del momentaneo 1-1 a Di Maggio, prova qualche conclusione sporadica ma niente di più. Passo indietro rispetto alla scorsa gara.

– dal 65′ Quieto 6.5: Estremamente dinamico fin dall’inizio, trova anche l’assist per il gol di Lavelli dalla fascia destra. Insolito per lui.

Sarr 5: Nullo, completamente nullo. Un commento è difficile da dare quando la prestazione è quella di un fantasma.

– dal 65′ Lavelli 7: Secondo gol consecutivo, tra l’altro molto bello. Da vero bomber si libera della marcatura, scatta verso il primo palo e in spaccata al volo manda in rete. Un nuovo attaccante per Chivu in vista dei playoff.

Owusu 5: Al 47′ a tu per tu con Renzetti sbaglia l’impossibile. Lentissimo nello stop, tira da solo in area di rigore e prende il palo. Che occasione sprecata.

Il voto in panchina – ALLENATORE

Chivu 5.5: La squadra è sul pezzo, la prestazione degli attaccanti è ottima così come quella di qualche centrocampista. Il problema, l’allarme, arriva dalla difesa e bisogna risolvere la situazione. Troppi gol subiti nelle ultime settimane, da Verona a Lazio sono 7 in appena due gare. Anche oggi impossibile accettare di prendere gol su calcio d’angolo al 95′. Le marcature sono perse in un momento così importante, Chivu lavori su questo aspetto. Manca la concentrazione.