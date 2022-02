Inter-Liverpool, torna Bastoni? Il favorito per sostituire Barella

Alessandro Bastoni farà ritorno in campo in Inter Liverpool, andata degli ottavi di finale di Champions League? La situazione.

SITUAZIONE – Secondo quanto riportato da SportMediaset, dall’Inter filtra cauto ottimismo sulle condizioni di Alessandro Bastoni in vista del big match contro il Liverpool, andata degli ottavi di finale di Champions League. Il difensore lavora a parte, ma la sua caviglia è in netto miglioramento. Allarme che pare rientrato, anche se la situazione sarà monitorata giorno per giorno.

L’ALTRO GRATTACAPO – Lo staff medico nerazzurro ha sensazioni positive. Infatti il piede del centrale si sta sgonfiando sempre di più e il dolore si sta alleviando. Si punta ad avere l’italiano in campo dal primo minuto contro i Reds. Simone Inzaghi ha un altro grattacapo in vista del big match contro la squadra inglese. Dovrà sostituire lo squalificato Nicolò Barella. Il favorito per prendere il suo posto è Arturo Vidal.

Fonte: SportMediaset.it