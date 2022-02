Lanna, pres. Sampdoria: «Sensi? Chiesi a Mancini di chiamarlo. L’Inter…»

L’Inter si appresta ad affrontare il Napoli alle 18 domani al Maradona. Intanto però i vari giocatori nerazzurri in prestito stanno facendo bene, vedi Stefano Sensi. Il centrocampista è volato alla Sampdoria e alla prima partita ha subito timbrato il cartellino. Ecco il pensiero di Marco Lanna, presidente dei blucerchiati.

SENSAZIONI – L’Inter ha salutato nel mercato invernale Stefano Sensi. Il calciatore ha lasciato Milano temporaneamente per volare a Genova, sponda Sampdoria. La corte dei blucerchiati è stata prolungata e alla fine il centrocampista si è convinto. Ecco il pensiero di Marco Lanna, ex calciatore della Samp e attuale presidente dei blucerchiati durante la puntata di Liguria in Serie A su Primocanale. «Sensi lo abbiamo circondato. Ho consigliato a Mancini di chiamarlo… (ride, ndr). Il giocatore era convinto, abbiamo fatto un lavoro di fino, è stato molto contento di venire. E devo dire che l’Inter è stata molto corretta, con Beppe Marotta c’è stato un ottimo rapporto, è stato bravissimo».