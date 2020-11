Eriksen-Inter ai titoli di coda: un’idea diventa certezza. La realtÃ  su Isco

Eriksen-Inter ai titoli di coda: un’idea diventa certezza. La realtà su Isco

Eriksen Inter-Parma (foto Tommaso Fimiano – copyright Inter-News.it)

Christian Eriksen verso la fine della propria storia con l’Inter, soprattutto dopo i quattro minuti contro il Real Madrid: la realtà su Isco

SCENARIO – Fabrizio Romano spiega che l’addio di Christian Eriksen all’Inter sia ormai vicino, ai microfoni de “La Soffiata” sul canale “Spreaker” di “Calciomercato.com”. «Entrare in campo a quattro minuti dalla fine col risultato compromesso può diventare davvero la parola fine. Christian Eriksen e l’Inter sono ai titoli di coda, il danese è stanco di non avere spazio così come Antonio Conte lo vede sempre più fuori dalle proprie idee. Di mezzo c’è una società che lo ha voluto fortemente un anno fa al punto da trattarlo per due mesi interi, ora pronta ad ascoltare offerte e valutare scambi. Sì, perché l’idea delle scorse settimane sta diventando certezza: Eriksen è pronto a fare le valigie e lasciare Milano già da gennaio, senza aspettare l’estate. Questo è lo scenario pronto se arrivasse davvero la proposta giusta».

SCAMBI – Romano prosegue sulla reazione del centrocampista rispetto a quegli appena quattro minuti concessi da Antonio Conte in Inter-Real Madrid e su cosa ci sia di reale sullo scambio con Isco. «Da parte propria, il giocatore è convinto di aver reagito da professionista nonostante entrare in un match così a partita ormai finita sia stato poco apprezzabile. Eriksen non si è rifiutato, non ha voluto creare un caso ma chiaramente è scontento e non manca di farlo presente a chi di dovere. Reazione palese, come le sue parole confermano in ogni fuga all’estero. La realtà è che scambi in fase avanzata non ce ne sono, né per Xhaka né per Isco che non è stato al centro di alcun dialogo tra Inter e Real finora. Insomma, non si lavora su quest’asse per Eriksen ma c’è la totale apertura a salutarsi al più presto. Perché Christian è infelice, quei quattro minuti in Champions saranno forse un amaro biglietto d’addio».

