Inter, la sconfitta col Real Madrid Ã¨ piÃ¹ grave per un motivo, ecco quale

Inter, la sconfitta col Real Madrid è più grave per un motivo, ecco quale

Zinédine Zidane Real Madrid

Inter-Real Madrid è stata una partita amara per tifosi e squadra. C’è un dato sulla difesa degli uomini di Zidane che aggrava ulteriormente la situazione.

SCONFITTA AGGRAVATA – La sconfitta per 2-0 col Real Madrid è amara per l’Inter per motivi più che ovvi. C’è però un’aggravante. Che non è abbastanza percepita a causa del blasone insito nel nome Real Madrid. Una squadra a cui si attribuiscono quasi automaticamente risultati stellari. Invece quest’anno non è esattamente così. Soprattutto per i numeri difensivi.

PROBLEMI IN DIFESA – Il Real è quarto in campionato, dietro Real Sociedad, Atletico Madrid e Villarreal. Ma questo è il meno. Il dato da sottolineare è la tenuta difensiva degli uomini di Zidane. Cosa saggiata anche di persona dall’Inter all’andata, quando dopo il 2-0 iniziale i nerazzurri erano riusciti a tornare sul 2-2. Prima della sfida di San Siro i blancos prendevano gol da 8 gare consecutive. Nelle ultime 3 addirittura 7, inclusi i due di Lautaro Martinez e Perisic. Al netto dei problemi connessi all’espulsione di Vidal, gli uomini di Conte hanno fallito proprio in attacco. Nel colpire un avversario friabile.