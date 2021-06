Sanchez, il rientro col Cile slitta: continuano i problemi con l’infortunio

Sanchez al momento si trova in Cile, ma non è ancora riuscito a debuttare in Copa América (che si gioca in Brasile). L’attaccante dell’Inter è alle prese con un infortunio muscolare, l’ennesimo dell’ultimo anno. La Tercera comunica come il suo rientro sia di nuovo slittato.

ANCORA PROBLEMI – I due giocatori dell’Inter convocati dal Cile in Copa América non sono certo stati fin qui un valore aggiunto, anzi. Arturo Vidal ha sbagliato un rigore con l’Argentina e ha fatto autogol con l’Uruguay, risultando molto in difficoltà. Alexis Sanchez invece non ha nemmeno potuto debuttare, a causa di un infortunio riportato nei giorni antecedenti l’esordio della Roja nel torneo (vedi articolo). La Tercera segnala come con Sanchez, rimasto in Cile, ci sia un componente dello staff medico, Fernando Radice, e come l’attaccante dell’Inter stia utilizzando anche la camera iperbarica. Al momento, però, la lesione muscolare non è rientrata. In caso (probabile) di accesso ai quarti di finale il Cile non potrà disporre di Sanchez, che al massimo potrà essere in Brasile per l’eventuale semifinale.

Fonte: La Tercera