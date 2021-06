Petagna nome nuovo per l’Inter: da non escludere scambio col Napoli

Petagna entra nei nomi da valutare per il mercato dell’Inter. Secondo il sito “TuttoNapoli.net” c’è l’ipotesi di imbastire uno scambio con il Napoli dell’ex Spalletti.

NOME NUOVO – Andrea Petagna è in uscita dal Napoli e l’Inter può pensare a lui come quarta punta. Ieri c’è stato un incontro in sede a Milano col suo agente, Giuseppe Riso (vedi articolo). Fra i vari profili discussi, oltre ai suoi assistiti già in nerazzurro, risulta esserci anche quello dell’attaccante: lo riporta “TuttoNapoli.net”. La trattativa può iniziare sulla base di uno scambio, che permetterebbe di evitare esborsi. Da capire se e quali giocatori potranno interessare all’ex allenatore dell’Inter Luciano Spalletti, ma intanto c’è da aggiungere anche Petagna fra le voci.

Fonte: TuttoNapoli.net