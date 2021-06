Hakimi, manca ancora uno sforzo del PSG: l’Inter chiede qualcosa in più – Sky

Hakimi si avvicina al PSG, ma i francesi non hanno ancora presentato un’offerta congrua all’Inter. Gianluca Di Marzio, durante la trasmissione di Sky Sport “Calciomercato – L’Originale”, ha parlato di come può evolversi la situazione.

LA TRATTATIVA – Ecco cosa afferma Gianluca Di Marzio: «Achraf Hakimi è sempre più vicino al PSG. È arrivato a circa sessantacinque milioni di euro, bonus compresi. Manca ancora un piccolo sforzo del PSG: l’Inter vuole almeno settanta milioni bonus compresi. Serve ancora questo piccolo sforzo per far sì che si chiuda la trattativa per Hakimi. Il giocatore vuole andare a Parigi, questo fa la differenza nella sfida tutta internazionale col Chelsea».