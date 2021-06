Hakimi diretto al PSG: Inter molla la presa sulla cifra cash (inferiore) – SI

Hakimi è prossimo a diventare un nuovo calciatore del PSG. L’operazione con l’Inter non è ancora chiusa ma tutto sembra andare nella direzione della fumata bianca. Il giornalista Pedullà, in chiusura di “Sportitalia Mercato” su Sportitalia, fa il punto della situazione sulla trattativa

MENO CASH – L’Inter sta “mollando” nella trattativa per cedere Achraf Hakimi, su una cifra inferiore rispetto alle ipotesi. La società nerazzurra non vuole tirare più la corda ed è pronta ad accettare un’offerta di poco superiore ai 70 milioni di euro. L’affare con il PSG potrà chiudersi intorno ai 71-72 milioni, quindi lontano dai 75-80 milioni ipotizzati. Il Chelsea resta molto sullo sfondo in virtù del vantaggio ottenuto da Leonardo (vedi articolo). Sarebbe molto sorprendente se l’affare non andasse in porto a questo punto, anche perché è lo stesso Hakimi ad aver scelto il PSG. Il club francese gli ha proposto un quinquennale con un ingaggio molto importante (vedi dettagli). Questo l’ultimo aggiornamento di Alfredo Pedullà sull’operazione tra Inter e PSG per Hakimi, che combacia con l’altra versione della serata (vedi articolo).