Hakimi è il colpo che il PSG vuole regalarsi per la fascia destra. L’operazione è in dirittura d’arrivo ma ancora non c’è accordo con l’Inter. Come riportato da Pedullà – giornalista di “Sportitalia” -, nelle prossime ore dovrebbero esserci ulteriori novità per completare l’affare

CONTATTI IN VISTA – La trattativa tra l’Inter e il Paris Saint-Germain per definire il futuro di Achraf Hakimi va avanti. Rispetto alle informazioni di ieri (vedi articolo), arrivano conferme sulle tempistiche vuole rispettare il PSG. I francesi hanno ribadito la volontà di chiudere l’affare entro domenica. Nuovi contatti tra le parti sono previsti in serata. Leonardo è sempre stato in pole per l’acquisizione di Hakimi e nelle ultime ore è aumentato il vantaggio del PSG sul Chelsea, che non ha ancora rilanciato. Questo l’aggiornamento di Alfredo Pedullà sulla trattativa Hakimi-PSG. Ancora da confermare le cifre, rispetto a quanto riportato in precedenza (vedi articolo), dal momento che la richiesta dell’Inter – in teoria – è ancora più alta dell’offerta arrivata da Parigi.