Lazaro torna all’Inter dopo il prestito al Borussia Mönchengladbach. Il suo agente, Max Hagmayr, è intervenuto ai microfoni di CMIT TV per spiegare la situazione del proprio assistito. Per il centrocampista austriaco potrebbero esserci novità importanti nelle prossime settimane.

MERCATO LENTO – Valentino Lazaro, terminato il prestito poco fortunato al Borussia Mönchengladbach, sta per tornare all’Inter. Ma l’esterno austriaco, attualmente infortunato (salterà la sfida degli ottavi contro l’Italia, ndr – vedi articolo), probabilmente non resterà in nerazzurro. Intervistato dalla redazione di “Calciomercato.it” durante la diretta su CMIT TV, il suo procuratore Max Hagmayr ha provato a fare chiarezza sulla situazione: «Incontro con Beppe Marotta e Piero Ausilio? Al momento sono a Vienna, non so se nei prossimi giorni ci sarà un contatto con l’Inter. Il mercato si muove molto lentamente, ma tra 2-3 settimane potrebbero esserci novità su Lazaro. Siamo molto tranquilli, ci sono anche possibilità che resti a giocare in Italia e vedremo come si svilupperà la situazione. Qual è la sua condizione? Sarà difficile vederlo in campo, è infortunato. Non giocherà contro l’Italia, ma potrebbe scendere in campo in quella successiva se l’Austria dovesse passare il turno». Queste le sue parole, che prevedono possibili svolte nelle prossime settimane, con l’Inter che deve assolutamente risolvere la questione relativa al futuro del centrocampista.

Fonte: Calciomercato.it