Bellerin dell’Arsenal spunta fra i sostituti di Hakimi nel caso in cui il marocchino dovesse andare al PSG (vedi articolo). Gianluca Di Marzio, in chiusura di “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport, tiene però vivo anche Zappacosta.

LA MOSSA – Gianluca Di Marzio spiega i prossimi movimenti: «Cosa farà l’Inter dopo la cessione di Achraf Hakimi? Ci sarà una pausa di riflessione, non ci sarà la fretta di andare a prendere un giocatore. Anche per non strapagarlo. Nella lista c’è sicuramente Denzel Dumfries, che ha costi molto elevati. C’è Héctor Bellerin dell’Arsenal, che ha fatto grandi cose in Inghilterra. C’è soprattutto Davide Zappacosta, che l’Inter spera di prendere a condizioni favorevoli. In uscita Joao Mario e Sebastiano Esposito: su di lui ci sono Parma e Sassuolo».