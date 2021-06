Jordi Alba, dalla Spagna la sparano molto grossa: l’Inter ‘offre’ tre big

Jordi Alba all’Inter è una voce lanciata dal quotidiano Mundo Deportivo nella giornata di ieri (vedi articolo). Tuttavia oggi lo stesso giornale catalano la spara grossa, facendo tre nomi improponibili…

SIAMO ALLE SOLITE – Quando c’è da parlare dell’Inter e del Barcellona la stampa catalana la prende sempre in una direzione: i giocatori nerazzurri non valgono nulla, quelli blaugrana sembra siano foderati d’oro massiccio. È anche il caso della folle prima pagina di oggi del Mundo Deportivo: “Le carte per Jordi Alba. L’Inter pianifica l’acquisto del blaugrana in base a uno scambio di giocatori”. E i nomi sono quelli di Milan Skriniar, Lautaro Martinez e Marcelo Brozovic. Che, con tutto il rispetto per Jordi Alba protagonista anche nel pomeriggio in Slovacchia-Spagna (vedi articolo), non possono certo avere lo stesso valore del terzino classe 1989…