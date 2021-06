Lazaro, nuovo danno: infortunio con l’Austria, Europei finiti?

Per Lazaro continuano a esserci difficoltà. Il laterale di proprietà dell’Inter, di rientro dal prestito al Borussia Monchengladbach, ieri ha giocato nel finale di Olanda-Austria (vedi articolo). Purtroppo si è infortunato e potrebbe aver già finito agli Europei. Questo può complicare i piani nerazzurri per trovare acquirenti.

TORNEO FINITO? – “Valentino Lazaro ha subito un infortunio muscolare alla coscia destra nella partita del Gruppo C ieri contro l’Olanda. La diagnosi è arrivata a seguito di una risonanza magnetica effettuata alla clinica di Hochrum dopo il ritorno dell’Austria da Amsterdam.

Lazaro rimarrà in gruppo con la nazionale a Seefeld fino a nuovo avviso, e si sottoporrà a cure. È in dubbio la possibilità di utilizzarlo ancora in questi Europei“.

Fonte: OEFB.at