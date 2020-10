Inter in nazionale: oggi ne “rimangono” solo due, Hakimi in amichevole

Hakimi Inter

Il grosso dei giocatori dell’Inter rimasti in nazionale sarà impegnato domani, oggi soltanto due. Il primo è Hakimi, che essendo in amichevole si spera sia risparmiato, poi c’è Lautaro Martinez in altura in Bolivia. Nulla dall’Italia Under-21: Pinamonti non fa più parte del gruppo (vedi articolo).

INTER IN NAZIONALE – I GIOCATORI IMPEGNATI MARTEDÌ 13 OTTOBRE 2020

ACHRAF HAKIMI – Marocco-DR Congo (amichevole) martedì 13 ottobre ore 20 a Rabat, Marocco

LAUTARO MARTINEZ – Bolivia-Argentina (Qualificazioni Mondiali – 2ª giornata Sud America) martedì 13 ottobre ore 22 a La Paz, Bolivia

