Italia Under-21, OK all’Under-20 con le “aggiunte”: in gruppo 3 prestiti Inter

Alberto Bollini Italia

L’Italia Under-21 giocherà domani alle ore 17 a Pisa contro l’Irlanda, con… l’Under-20. Questa sera è arrivato l’OK dell’UEFA per le modifiche alla lista, in relazione all’utilizzo di quattro giocatori del “vecchio” gruppo (vedi articolo). Nessuno della rosa dell’Inter sarà impegnato, ma ci sono tre prestiti.

IL CAMBIO – L’Italia Under-21 cambia volto per affrontare l’Irlanda. Domani sarà Alberto Bollini il commissario tecnico in panchina, al posto di Paolo Nicolato, perché il gruppo è quasi del tutto quello dell’Under-20. Il “quasi” è legato a quattro giocatori, per i quali stasera l’UEFA ha dato l’OK all’utilizzo: si tratta di Patrick Cutrone, Samuele Ricci, Riccardo Sottil e Sandro Tonali. Loro erano già con gli Azzurrini, ma hanno superato il Coronavirus (contagi antecedenti a questa sosta) e possono pertanto essere a disposizione. Torna in anticipo a Milano quindi Andrea Pinamonti, unico della rosa dell’Inter rimasto dopo la quarantena di Alessandro Bastoni. Sono invece tre i nerazzurri “aggiunti” all’Under-21, ma in prestito altrove: Lorenzo Pirola, Sebastiano Esposito ed Eddie Salcedo. Di seguito la lista dei convocati.

ITALIA-IRLANDA UNDER-21 – I CONVOCATI AGGIORNATI



Portieri: Federico Brancolini (Fiorentina), Michele Cerofolini (Reggiana);

Difensori: Pietro Beruatto (Vicenza), Samuele Birindelli (Pisa), Alessandro Buongiorno (Torino), Riccardo Calafiori (Roma), Gabriele Corbo (Ascoli), Gabriele Ferrarini (Venezia), Memeh Caleb Okoli (SPAL), Lorenzo Pirola (Monza), Destiny Udogye (Verona), Alessandro Vogliacco (Pordenone);

Centrocampisti: Marco Carraro (Frosinone), Salvatore Esposito (SPAL), Fabio Maistro (Pescara), Simone Muratore (Reggiana), Hans Nicolussi Caviglia (Juventus), Tommaso Pobega (Spezia), Manolo Portanova (Juventus), Samuele Ricci (Empoli), Sandro Tonali (Milan);

Attaccanti: Lorenzo Colombo (Milan), Patrick Cutrone (Fiorentina), Sebastiano Esposito (SPAL), Giacomo Raspadori (Sassuolo), Eddie Salcedo (Verona), Riccardo Sottil (Cagliari), Emanuel Vignato (Bologna).