Aguero-Inter, possibilità concreta? Ha già dato dei messaggi – SI

Aguero all’Inter potrebbe diventare un’opzione a parametro zero per il 2021 (vedi articolo). Sul Kun, in scadenza di contratto con il Manchester City, si è espresso il giornalista Alfredo Pedullà in collegamento da Roma per “Sportitalia Mercato”.

OCCASIONE GRATIS? – Alfredo Pedullà ricorda una voce che aveva dato qualche mese fa, tornata d’attualità in questi giorni: «Era fine maggio quando abbiamo accostato, un po’ a sorpresa, Sergio Aguero all’Inter come possibilità soprattutto a parametro zero. L’intenzione del Kun era completare la stagione col Manchester City, che gli ha proposto un rinnovo al momento non preso in considerazione, ma vediamo. Può essere un’opzione a parametro zero: è argentino, ha grande feeling col mondo Inter e con Javier Zanetti. Abbiamo tanta gente di grande spessore in scadenza di contratto, è una situazione che va seguita perché c’era già stato un sondaggio con dei messaggi indiretti del Kun all’Inter. Ed era fine maggio».