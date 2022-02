Zortea: «Inter? Sappiamo come affrontarla! Andremo lì per i tre punti»

Zortea ha segnato il gol del pareggio in Salernitana-Bologna 1-1 di questo pomeriggio (vedi articolo). Il laterale, al termine della partita, a DAZN non ha nascosto la voglia di far punti anche contro l’Inter venerdì prossimo.

OBIETTIVO CHIARO – Nadim Zortea non ha paura per quanto riguarda il finale di stagione della Salernitana: «La salvezza è quello per cui scendiamo in campo e ci crediamo fino alla fine. Piuttosto che niente ci prendiamo un punto, mattoncino dopo mattoncino costruiamo qualcosa. L’Inter? È una partita che sappiamo come andare ad affrontare. Abbiamo affrontato il Milan la scorsa settimana e siamo stati all’altezza della partita, lo saremo a Milano. Andremo lì per portare a casa i tre punti».