Salernitana-Bologna, altro gol per l’ex Inter Arnautovic ma non basta per vincere

Salernitana-Bologna termina con un pareggio che serve poco in zona salvezza per i padroni di casa. Per gli ospiti ancora protagonista l’ex nerazzurro Arnautovic, che apre le marcature nell’1-1 finale

PAREGGIO CHE NON SERVE – A Salerno non basta il gol di Marko Arnautovic al 43′ del primo tempo per colorare di rossoblù il pomeriggio. Nella ripresa ci pensa Nadir Zortea a pareggiare i conti al 73′, fissando il risultato finale di Salernitana-Bologna sull’1-1. La Salernitana di Davide Nicola sale a quota 15 punti, restando all’ultimo posto in Serie A (vedi classifica aggiornata). Il Bologna dell’ex nerazzurro Sinisa Mihajlovic è dodicesimo con 32 punti. Per l’altro ex Inter, il classe ’89 austriaco, si tratta del decimo gol stagionale in Italia. Il nono in Serie A, oltre a quello segnato in Coppa Italia. Arnautovic già in doppia cifra, quindi.