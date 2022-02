Eriksen torna a fare il calciatore! Debutta ufficialmente col Brentford

È appena ripresa la carriera di Eriksen! L’ormai ex giocatore dell’Inter è entrato in campo in Brentford-Newcastle United di Premier League, otto mesi e mezzo dopo il malore in Danimarca-Finlandia.

IL RITORNO TANTO ATTESO – Christian Eriksen, dal 52′ di Brentford-Newcastle United, fa di nuovo il calciatore. Il danese, dopo aver rescisso con l’Inter, è tornato oggi in distinta e ha fatto il suo esordio sostituendo il connazionale Mathias Jensen. Per lui c’è una montagna da scalare: il suo Brentford è sotto 0-2 e in dieci dall’11’. Ma, dopo il malore del 12 giugno 2021 in Danimarca-Finlandia agli Europei, la notizia è che Eriksen possa giocare e sia tornato in campo, una vittoria a prescindere dal risultato.