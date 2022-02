Pioli già al lavoro per Milan-Inter di Coppa Italia: ecco le modifiche – Sky

Pioli sta già preparando il primo Derby di Milano di Coppa Italia in programma a inizio settimana. L’ex tecnico dell’Inter, oggi sulla panchina rossonera, cambierà alcuni equilibri tattici nel suo undici iniziale. Come riportato da Sky Sport, per Milan-Inter il focus è sul centrocampo

MODIFICHE DI FORMAZIONE – A Milanello è giornata di lavoro per Stefano Pioli, che oggi ha parlato alla squadra di cosa è andato e non andato contro l’Udinese. Il tecnico rossonero è proiettato al prossimo impegno di Coppa Italia contro l’Inter, senza lamentarsi di nulla. Nemmeno degli arbitri, perché vuole concentrarsi e far concentrare la squadra sul campo. In Milan-Inter sono previste alcune modifiche a centrocampo. Davanti alla difesa giocherà sicuramente Bennacer, a cui probabilmente verrà affiancato Franck Kessié, riportato qualche metro dietro. Secondo quanto appreso da Sky Sport, sulla trequarti troverà spazio a Krunic, rinunciando a Brahim Diaz a supporto del centravanti. Reparto più fisico che fantasioso per affrontare al meglio l’Inter. Sulla trequarti la certezza è Rafael Leao a sinistra, mentre Saelemaekers è in vantaggio su Junior Messias a destra. Il centravanti in Milan-Inter sarà Olivier Giroud, visto che Ante Rebic ancora non convince Pioli. E a quanto pare Zlatan Ibrahimovic quasi sicuramente non sarà della partita.