Sabatini precisa: «Inter un sogno, no confusione! Solo un rammarico»

Sabatini ieri ha rilasciato un’intervista dove è tornato sulla sua esperienza da dirigente delle squadre Suning, Inter inclusa (vedi articolo). Dopo Salernitana-Bologna 1-1 (vedi articolo) si è presentato a DAZN e ha voluto precisare alcuni passaggi.

IL CHIARIMENTO – Walter Sabatini ci tiene a precisare: «A proposito del fatto di ex Inter, è uscita una cosa che ho detto, è stata travisata. Non mi rammarico della mia andata all’Inter, coronamento di una carriera fortunata. Mi rammarico di come sono andato all’Inter: ho sbagliato un approccio che mi è stato chiesto, di non comparire nell’organigramma. Questo mi ha messo in discussione tutta l’attività: c’ero, non c’ero, andavo spesso a Nanchino in Cina con Fabio Capello a portare avanti il Jiangsu Suning. Non me la sono goduta l’Inter, non ho dato il massimo di quello che potevo dare a una società meravigliosa alla quale avrei voluto dare molto di più. In quello consiste il mio rammarico, non voglio confusione con i tifosi dell’Inter, assolutamente. Tornando indietro non accetterei quella condizione, direi che non parto neanche. Però non avrei deluso nessuno perché avrei preso una decisione preventiva. In ogni caso l’Inter è stato un sogno, non voglio confusione in questo perché se n’è generata».

PROSSIMO AVVERSARIO – Sabatini si esprime su cosa serve alla Salernitana, di cui ora è direttore sportivo, per svoltare: «Manca, banalmente, un pizzico di fortuna. Ma siccome io non sono un uomo banale certamente ci mancano delle soluzioni che andremo a trovare nel tempo. Abbiamo l’Inter domenica (venerdì ore 20.45, ndr), non lo considero un match impossibile ma un match di grandissimo valore agonistico e tecnico. I giocatori lo sapranno interpretare col massimo dell’impegno nervoso, assieme all’allenatore. Ho molte speranze di far bene».