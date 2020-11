Zidane: “Casemiro e Hazard? Cose che possono succedere. I giocatori…”

Zinédine Zidane Real Madrid

Zinedine Zidane, alla vigilia della sfida del Real Madrid contro il Valencia, ha parlato delle positività di Casemiro e Hazard al Coronavirus (vedi articolo), che potrebbe tenerli lontani anche dalla sfida contro l’Inter del 25 novembre.

EVENTI DA ACCETTARE – Zinedine Zidane ha parlato in conferenza stampa dei due casi di Coronavirus all’interno della rosa del Real Madrid, proprio pochi giorni dalla sfida contro l’Inter in Champions League: «Casemiro e Hazard sono su di morale e stanno bene. Chiaramente non sono felici per quanto successo, ma mentalmente e fisicamente stanno bene. Ho lasciato loro un messaggio e poi parlerò con loro. È una cosa che può succedere, dobbiamo accettarlo. Adesso bisogna adattarsi alla situazione, sapendo che potrebbe andare anche peggio. È successo anche con Militao. Dobbiamo farcene una ragione e seguire con i ragazzi disponibili, perché è lì la nostra forza. Certo, parlando calcisticamente e da allenatore, avrei preferito che fossero disponibili».