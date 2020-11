Atalanta-Inter, Gasperini preannuncia cambi in formazione: due sorprese?

Gian Piero Gasperini Atalanta

Atalanta-Inter si giocherà domani alle ore 15. Per il match pomeridiano della settima giornata di Serie A Gasperini ha già fatto sapere che ci saranno diversi cambi in formazione: sia per le assenze sia per alcune prestazioni che non gli sono piaciute.

SI CAMBIA – Per Atalanta-Inter bisognerà aspettarsi una formazione sorprendente da parte di Gian Piero Gasperini. Il tecnico l’aveva già preanunciato martedì, dopo la pesante sconfitta di Champions League col Liverpool (0-5), e l’ha ribadito oggi in conferenza stampa. Questo anche perché Marten de Roon, Robin Gosens e José Luis Palomino sono rimasti fuori per infortunio, riducendo le scelte dell’allenatore dell’Atalanta. I nomi che valuta per l’Inter, come novità, sono Matteo Pessina, Matteo Ruggeri e Bosko Sutalo. Quest’ultimo è in ballottaggio con Cristian Romero, il secondo (classe 2002) sarebbe al debutto in Serie A dopo quello assoluto fatto martedì, visto che Johan Mojica da vice-Gosens non ha convinto. Pessina, reduce da un infortunio, può invece avere la meglio su Josip Ilicic, Ruslan Malinovskyi e Luis Fernando Muriel. In porta è tornato Pierluigi Gollini, ma il reinserimento a pieno ritmo del portiere titolare dovrebbe avvenire dopo la sosta. Questa la probabile formazione di Gasperini per Atalanta-Inter: Sportiello; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, Pasalic, Freuler, Ruggeri; Pessina, Gomez; D. Zapata.