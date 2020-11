Real Madrid, assenza Hazard occasione per due “riserve”:...

Real Madrid, assenza Hazard occasione per due “riserve”: prove Inter?

Secondo quanto riporta il quotidiano sportivo spagnolo AS, l’assenza di Eden Hazard nel Real Madrid a causa della sua positività al Coronavirus è una buona occasione per Vinicius Jr. e Rodrygo di prendersi un posto da titolari. E, magari, di convincere il tecnico a scalzare proprio il belga e farsi trovare pronti anche per la futura sfida contro l’Inter a San Siro.

OCCASIONE – Spazio nel Real Madrid per uno tra Vinicius Jr. e Rodrygo, due dei protagonisti della sfida di martedì contro l’Inter in Champions League. Dopo la notizia della positività al Coronavirus di Eden Hazard, uno dei due avrà la possibilità di partire da titolare insieme a Karim Benzema e Sergio Asensio nella sfida di campionato che i blancos dovranno affrontare contro il Valencia. Tra i due, probabilmente, è proprio Vinicius il favorito tra i due brasiliani. Quel che è certo è che l’assenza forzata del belga è un’occasione d’oro per i due, che potrebbero anche convincere Zinedine Zidane a essere schierati titolari anche nel ritorno contro i nerazzurri a San Siro.