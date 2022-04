Zhang, dal ritorno in Cina alla…permanenza fino al termine della stagione

L’Inter con la vittoria contro la Juventus e il pareggio del Milan ieri si è regalata la possibilità di rimettersi in corsa a pieno per lo scudetto. Steven Zhang era ovviamente presente in tribuna con la dirigenza e ora, la sua permanenza a Milano, sembra pronta ad allungarsi.

FATTORE – L’Inter ha vinto dopo quasi 10 anni all’Allianz Stadium con Steven Zhang festoso in tribuna e sommerso di gioia nello spogliatoio dai giocatori in festa (vedi articolo). Il presidente dell’Inter sta dimostrando vicinanza e senso di appartenenza a questa squadra e questa società con la sua permanenza che ora, dopo la vittoria allo Stadium, potrebbe addirittura protrarsi fino a fine stagione. Stando a quanto scrive infatti Sportmediaset, il patron dell’Inter era pronto a lasciare l’Italia dopo la trasferta di Liverpool ma ora l’intenzione sembra essere quella di rimanere fino alla fine della stagione. Un messaggio sicuramente forte e chiaro. L’Inter ha il sostegno di tutti.

Fonte: Sportmediaset