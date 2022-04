Biasin: «Inzaghi, ‘serve un sostituto’. Sì, allenatore è un mestiere infame»

L’Inter ha vinto 1-0 all’Allianz Stadium contro la Juventus e, con il pari del Milan ieri, è pienamente in corsa per lo scudetto. Simone Inzaghi oggi compie gli anni con il primo compleanno in nerazzurro. Su questo ha parlato Fabrizio Biasin, giornalista di LiberoQuotidiano.

MESTIERE – L’Inter lavora in vista della prossima sfida contro il Verona di Igor Tudor. I nerazzurri devono assolutamente vincere per dar seguito alla vittoria dell’Allianz Stadium e continuare a mettere pressione a Milan e Napoli. Intanto oggi è il primo compleanno in nerazzurro di Simone Inzaghi. Ecco gli auguri fatti da Fabrizio Biasin con anche una riflessione. «Primo compleanno nerazzurro per Inzaghi: Ottavi Champions, Supercoppa, semi Coppa Italia, combatte per lo scudetto. L’Inter in estate ha perso 3 colonne. “Bisogna pensare a un sostituto” (cit). Sì, quello dell’allenatore è un mestiere infame. Buon compleanno mister».

Fonte: Twitter Fabrizio Biasin