Inzaghi festeggia due volte, con Zhang rapporto saldissimo! Un obiettivo

Inzaghi sente la vicinanza del gruppo e del presidente Steven Zhang, che dopo la vittoria con la Juventus ha ribadito la sua fiducia. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, presto nuovi incontri per il rinnovo.

VOLONTÀ CHIARA – Inzaghi si gode la festa di gruppo dopo la vittoria a Torino contro la Juventus. Grandi abbracci con i suoi ragazzi e soprattutto con il presidente Steven Zhang. Il numero uno dell’Inter dopo la partita è sceso negli spogliatoi ringraziando i giocatori e scaricando la tensione del match. Per Zhang è stata la prima vittoria della sua era a Torino, un evento che difficilmente dimenticherà, così come la Supercoppa italiana conquistata a gennaio. Tra lui e mister Simone Inzaghi (che oggi compie gli anni) c’è un rapporto saldissimo e l’obiettivo è ormai chiaro da tempo: andare avanti insieme. L’intenzione della società (soddisfatta per il lavoro svolto fin qui nonostante le difficoltà) è quella di rinnovare il contratto, ma tutto rinviato al termine della stagione.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti

Per leggere la notizia completa, acquista il “Corriere dello Sport” in edicola, visita il sito web oppure abbonati all’edizione cartacea/digitale.