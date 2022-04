Inzaghi, buon compleanno! Primo con l’Inter, e con un regalo in anticipo

Buon compleanno mister Inzaghi! Oggi il tecnico nerazzurro spegne ben quarantasei candeline. Tanti auguri da parte di tutti i tifosi e dalla redazione di Inter-News.it

TANTI AUGURI – Simone Inzaghi che oggi compie 46 anni, ad Appiano Gentile brinderà il suo primo compleanno con l’Inter! Il regalo la squadra in realtà glielo ha già fatto in anticipo, vincendo a Torino contro la Juventus e riconquistando i tre punti. Primo anno a tinte nerazzurre, in questa stagione il nuovo tecnico dell’Inter è andato anche oltre ogni aspettativa. Considerando anche il momento di difficoltà economica dei club e la cessione di diversi top player presenti la scorsa stagione, l’ex Lazio ha mantenuto pur sempre un livello alto, conquistando anche il suo primo trofeo – lo scorso 12 gennaio -, proprio contro la Juventus a San Siro, in Supercoppa italiana. Inzaghi, inoltre, alla sua prima stagione ha portato l’Inter agli ottavi di finale di UEFA Champions League, mostrando un calcio propositivo e di qualità anche contro il Liverpool. Come se non bastasse, la squadra è tutt’ora in semifinale di Coppa Italia e a -4 dalla vetta della classifica in campionato.