Inter-Verona, Inzaghi senza Lautaro Martinez. De Vrij rientra dal 1′? – TS

Inter-Verona è in programma sabato alle 19. Per la sfida di San Siro, Simone Inzaghi dovrà fare a meno di Lautaro Martinez squalificato. De Vrij recuperato. Pronto dal 1?

RIENTRO – L’Inter non conosce sosta. Rientrata nella notte a Torino, la squadra di Inzaghi ieri ha svolto l’allenamento ad Appiano Gentile in preparazione alla sfida contro il Verona, in programma sabato alle 19. Non sarà del match Lautaro Martinez, squalificato per raggiunto limite di cartellini gialli. Inzaghi, però, può sorridere: secondo quanto riferito dal Tuttosport, la gara contro gli “scaligeri” dovrebbe segnare il rientro di de Vrij, dopo l’infortunio patito contro il Liverpool. Bisognerà capire se l’olandese partirà titolare o verrà impiegato a gara in corso: la linea difensiva D’Ambrosio, Skriniar, Bastoni sta, al momento, fornendo risposte positive.

Fonte: Tuttosport