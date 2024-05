Frosinone-Inter 0-5, cinque dati statistici che potresti non sapere

Frosinone-Inter segna il ritorno alla vittoria – in maniera roboante – dei nuovi campioni dopo aver steccato a Reggio Emilia col Sassuolo. Dallo 0-5 roboante di ieri sera spuntano dei dati statistici che tornano a essere di livello.

Frosinone-Inter 0-5, le curiosità statistiche della partita

CINQUE – I tiri in porta dell’Inter contro il Frosinone, tutti quelli finiti in gol. Percentuale di realizzazione del 100% per la squadra di Simone Inzaghi, perfetta nel convertire tutte le occasioni create in partita. Questo pur avendo tre conclusioni nello specchio in meno rispetto ai giallazzurri, che su otto tentativi non hanno segnato.

OTTO – Le giornate dopo cui è tornato al gol Lautaro Martinez, che non segnava dal 28 febbraio con la doppietta all’Atalanta. Riesce così a evitare il suo digiuno più lungo in Serie A, otto partite di fila senza segnare dal 22 dicembre 2021 contro il Torino al 25 febbraio 2022 col Genoa prima di fare tripletta alla Salernitana il 4 marzo dello stesso anno.

DICIASSETTE – I marcatori diversi dell’Inter in questa Serie A, dopo che Tajon Buchanan ha trovato il suo primo gol in Italia nel terzo dei cinque al Frosinone. Solo la Fiorentina ha mandato a segno lo stesso numero di giocatori, contando il solo campionato.

QUARANTA – I gol incassati dalle squadre di Eusebio Di Francesco nelle quindici volte in cui ha affrontato l’Inter da allenatore. Quella di ieri è la terza volta in cui ne becca almeno cinque in una singola partita, dopo i due 7-0 col Sassuolo del 22 settembre 2013 (a Reggio Emilia) e del 14 settembre 2014 (al Meazza).

CENTOUNO – Le reti segnate dall’Inter in stagione, col quarto a Frosinone (di Lautaro Martinez) che ha dato la cifra tonda. È la quinta volta consecutiva con almeno quota 110, il record è 113 stabilito nel 1913-1914 e nel 2019-2020.