Perisic leader dell’Inter, ma il rinnovo è un rebus: lo scenario – TS

Ivan Perisic è uno dei leader dell’Inter di Inzaghi. Il croato, arrivato a 200 presenze in Serie A con i nerazzurri, a fine stagione però potrebbe lasciare Milano. Le ultime dal Tuttosport sulla situazione relativa al rinnovo

REBUS – Ivan Perisic, in Juventus-Inter, ha tagliato il traguardo delle 200 presenze con la maglia nerazzurra in Serie A. Il croato è uno dei leader dello spogliatoio e, dopo la vittoria contro i bianconeri, ha espresso tutta la sua soddisfazione sui social, mostrandosi carico in vista del finale di stagione. Il suo futuro, però, resta un rebus: la volontà del calciatore e quella dell’Inter, secondo Tuttosport, è quella di continuare insieme. Ma con un contratto in scadenza a giugno e nessuna firma sul contratto, ad oggi non vi è certezza. Dopo un primo incontro con l’entourage del croato avvenuto a febbraio, scrive il quotidiano, le due parti non si sono più viste. Tutto fa supporre che i discorsi sul rinnovo saranno spostati a fine stagione, con le due parti che proveranno a venirsi incontro. L’accordo potrebbe chiudersi sulla base di un biennale da 4 milioni a stagione. Per la gioia di Simone Inzaghi, che si è espresso più volte sulla permanenza del croato.

Fonte: Tuttosport – Simone Togna