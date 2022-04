Verona, contro l’Inter senza Barak? Un segnale dal suo ‘sostituto’

Il Verona vince in casa contro il Genoa anche contro uno dei suoi uomini migliori, Barak e manda un segnale all’Inter. In caso di forfait, già pronto un sostituto.

SOSTITUTO – Il Verona passa in casa 1-0 contro quella che è la prima sconfitta stagionale per il Genoa targato Blessin, decisiva la sedicesima rete in campionato di Giovanni Simeone. Un Verona disinvolto che manda un messaggio alla classifica e al suo prossimo avversario, cioè l’Inter. Nessuno scompenso sulla trequarti, nonostante l’assenza tra i convocati (vedi QUI) di Barak, a quota dieci gol in questa stagione. Il calciatore, alle prese con l’influenza, è in dubbio per la partita contro l’Inter in programma sabato alle 18, anche se il suo vice, schierato ieri, non ha per niente fatto sentire la sua mancanza. Parliamo di Daniel Bessa, una vecchia conoscenza dell’Inter (creciuto nel settore giovanile nerazzurro), che oltre ad aver preso il ruolo del compagno sulla trequarti, ha anche realizzato l’assist vincente per Simeone. Se Barak non dovesse recuperare in tempo per la partita con l’Inter, Tudor ha già pronto il suo sostituto.