Juventus-Inter, bianconeri ‘seccati’ con Irrati per l’arbitraggio della gara – TS

Non si placano le polemiche attorno a Juventus-Inter. Secondo l’edizione odierna del Tuttosport, l’ambiente bianconero sarebbe seccato dalle decisioni prese da Irrati nel corso della gara

GESTIONE – Juventus-Inter non è una gara come le altre. Lo dimostra lo strascico di polemiche sull’arbitraggio di Irrati, a due giorni dalla sfida. Sul Tuttosport, oggi in edicola, si legge come l’ambiente bianconero (società, tifosi e allenatore) non sia andata giù la gestione arbitrale della gara da parte da Irrati. I bianconeri contestano il mancato secondo giallo a Lautaro Martinez, per il fallo su Chiellini e alla mancata assegnazione del rigore alla Juventus per il contatto fra Bastoni e Zakaria. Viene contestata anche la decisione di far ripetere il rigore a Calhanoglu: secondo il quotidiano sulla respinta di Szczesny, il centrocampista nerazzurro fa fallo su Danilo che lo aveva anticipato.

Fonte: Tuttosport – Antonio Milone