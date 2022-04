Cucchi: «Milan, Napoli e Inter possono vincere scudetto. La classifica…»

Riccardo Cucchi ha detto la sua sulla corsa scudetto che vede dopo la trentunesima giornata Milan, Napoli e Inter nelle prime tre posizioni del campionato di Serie A.

POST – Queste le parole su Facebook da parte di Riccardo Cucchi sulla corsa scudetto dopo aver commentato il pareggio di ieri sera tra Milan e Bologna. “La classifica in testa è da sprint sul filo di lana: Milan 67, Napoli 66, Inter 63 ( con una partita in meno ). Tutte e tre le formazioni sono in grado di vincere lo scudetto“.

Fonte: Pagina Facebook Riccardo Cucchi