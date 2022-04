Bologna, due rischiano contro l’Inter? Con il Milan cambi obbligati: le ultime

Il Bologna ferma il Milan (0-0) a San Siro dopo una grande prestazione di sacrificio. La formazione di Sinisa Mihajlovic (in collegamento da remoto), è stata costretta a tre cambi obbligati. Di questi, due rischiano di saltare il recupero con l’Inter (vedi QUI).

DUE IN DUBBIO – Il Bologna dopo una grande prestazione messa in mostra contro il Milan, esce da San Siro un po’ incerottata. Nel corso della partita, difatti, Emilio De Leo – vice di Sinisa Mihajlovic -, è stato costretto ad effettuare tre cambi obbligati. Tra questi anche l’ex Inter, Gary Medel, dopo uno scontro di gioco (testa a testa) con Zlatan Ibrahimovic, ma questo non sembra niente di che. Chi invece rischia potrebbe rischiare un lungo stop (e dunque saltare il recupero con l’Inter) sono Musa Barrow e Aaron Hickey: il primo è stato sostituito al 60′ per un colpo subito alla caviglia sinistra, al suo posto Riccardo Orsolini. Circa dieci minuti più tardi, Hickey è stato sostituito per un fastidio muscolare alla coscia, al suo posto Denso Kasius.