Zazzaroni: «Inter, no possibilità vittoria col Manchester City però…»

Ivan Zazzaroni ha parlato della finale di Champions League, Manchester City-Inter, in programma sabato 10 giugno.

PERCENTUALE – Queste le parole di Ivan Zazzaroni, nel corso di Deejay Football Club, in onda su Radio Deejay, sulla finale di Champions League, Manchester City-Inter. «Che percentuale do all’Inter di battere il Manchester City? Se gioca come contro il Real, zero! Se gioca un altro tipo di partita, come all’andata contro il Real, non lo so. Secondo me, non ha possibilità di vincere col City però il calcio è…».