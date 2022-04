Zara: «Inter, con la Juventus l’ultima chiamata. Crisi? Una data precisa!»

Furio Zara, in collegamento su 90° minuto sabato, ha analizzato numericamente il momento negativo dell’Inter. Con la Juventus non ha dubbi così come sull’inizio della crisi nerazzurra

ULTIMA CHIAMATA − Zara analizza le statistiche dei nerazzurri: «L’Inter dell’anno scorso era più forte di quella di quest’anno. 11 punti in meno, sette punti in sette partite oggi. Inter stanca fisicamente e psicologicamente anche se lo score contro la Juventus in questa stagione è positivo. La crisi ha una data ben precisa il 5 febbraio. Perdendo il Derby l’Inter ha perso fiducia, ha visto calare i suoi uomini migliori tipo Barella e Calhanoglu. Tutte finali dice Inzaghi? Per i nerazzurri l’ultima chiamata vera è oggi all’Allianz Stadium».