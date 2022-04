Franci: «Crisi Inter? Colpe di Inzaghi. Che errore in conferenza stampa!»

Paolo Franci, ospite negli studi di 90° minuto sabato su Rai Sport, ha attaccato duramente Inzaghi. Il giornalista non entusiasta di come il tecnico dell’Inter abbia gestito il momento di crisi della sua squadra

RESPONSABILITÁ − Franci condanna il tecnico ex Lazio: «Per Simone Inzaghi, da allenatore dell’Inter con lo scudetto sul petto è una responsabilità gravissima non aver reagito alla crisi della sua squadra. La botta contro il Milan è stata evidente. L’Inter non si è ripresa e l’allenatore non l’ha aiutata, ha avuto delle colpe. Dichiarazioni erronee in conferenza stampa; è tornato praticamente a Formello dicendo di mettere la firma sulla posizione attuale di classifica».