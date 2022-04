Zenga: «Inter infilata in discorso complicato. Una scorrettezza in Serie A»

L’Inter stasera sarà attesa dalla partita con la Juventus dopo due mesi devastanti per quanto riguarda il rendimento. Zenga, ospite di Sky Calcio Show – L’Originale, ritiene che in Serie A si sia fatto un errore pesante che ha inciso sui nerazzurri.

MATCH CLOU – Walter Zenga parla del derby d’Italia odierno: «È decisiva per l’Inter, secondo me. Perché se l’Inter non dovesse vincere, col posticipo del Milan di lunedì… E al contempo se la Juventus dovesse vincere questa partita qua rientra prepotentemente, anche perché non dimentichiamo che c’è Atalanta-Napoli di pomeriggio. Perché decisiva? È un concetto molto semplice: a questo punto, dopo la frenata che ha fatto, al 70′ del derby l’Inter sta vincendo 1-0 ed è potenzialmente a +10 sul Milan. Nel giro di tre minuti si ribalta tutto e la Juventus recupera qualcosa come dieci punti all’Inter. Questa partita, se non la vince, col Milan che lunedì gioca in casa e Atalanta-Napoli… Per me la deve vincere».

RECUPERO AMARO – In settimana si è conosciuto il calendario dei recuperi di Serie A (vedi articolo). Zenga vede come un errore il troppo tempo passato dalla data iniziale: «L’Inter si è infilata in un discorso complicato, perché tutte le volte pensano di dover giocare a Bologna. La cosa che non trovo corretta in questo campionato, per il mio punto di vista, è che ci sono delle partite che si dovevano giocare il 6 gennaio e non sono ancora state recuperate. In altre competizioni la soluzione si trova subito, invece qua no. E adesso per l’Inter è uno svantaggio».