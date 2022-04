Jeda: «L’Inter ha subito una grandissima pressione. Non solo assenza Brozovic»

Jeda, ospite di Calcio Weekend su Sportitalia, vede diversi motivi per il calo dell’Inter oltre all’infortunio di Brozovic. L’ex attaccante sostiene che anche il forcing delle inseguitrici, Milan e Napoli, abbia influito.

TROPPE COMPONENTI – Jeda analizza i due mesi di blackout: «L’Inter ha subito una grandissima pressione dal Milan e dal Napoli. Ci sono stati, in certi momenti, delle possibilità: ha avuto tante occasioni in certe partite ma non ha fatto gol, poi puntualmente nel secondo tempo venivano fuori le altre squadre. C’è stato un certo momento dove la pressione è stata tanta: vincere un campionato come l’ha vinto l’anno scorso, quello dopo devi ripeterti e le altre squadre sono cresciute tanto. L’Inter avendo visto questo è andata in difficoltà, non può essere solo l’assenza di Marcelo Brozovic. Deve venirne fuori. Apprezzo il lavoro di Simone Inzaghi, ma la squadra ha avuto un calo mentale oltre che fisico: ha giocato tantissime partite nel giro di pochi giorni, non recuperi bene le forze per essere brillante nella prossima partita. C’è stata tutta una serie di fattori. Bologna-Inter? È stata un’odissea questa qua, è una gara da recuperare e porta nervosismo e tensione. Non c’è solo da recuperarla, ma da vincerla per tenere il treno e restare attaccato. Questo dà stanchezza mentale più che fisica, non è semplice la situazione».