Giuliani ricorda: «Posizione di Zhang dipende anche dal padre»

L’Inter vive da poco meno di 24 ore una situazione grottesca, tra la festa Scudetto e il caos generato dal comunicato di Steven Zhang. Fulvio Giuliani non lo condanna totalmente su Sky Sport.

GIUDIZIO – Fulvio Giuliani non condanna pienamente il presidente, ma qualcosa la aggiunge sul caso nato nelle ultime ore: «La realtà è che la posizione di Zhang deriva dal progressivo disimpegno del gruppo del padre che a sua volta deve dare conto di indicazioni politiche. In Cina non è che dici non mi importa, non funziona così da quelle parti. Steven ha avuto tre anni, a Milano abbiamo già vissuto una storia non troppo distante da questa. Del resto se tu ti affidi al fondo, il fondo non è buono o cattivo. Fa il suo mestiere, ossia soldi per i suoi azionisti. Non è una cosa brutta, non si può parlare di valori sportivi. A un certo punto i fondi cercheranno di valorizzare al massimo il prodotto Inter per venderlo e guadagnarci sopra. A Milano ci siamo già passati. La cosa peggiore che possa capitare è che la proprietà passi ad Oaktree, che poi rifletterà su come investire su questo asset»