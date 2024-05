Giudice: «Mi aspetto che Oaktree segua la strategia di Elliott»

Alessandro Giudice, giornalista, ha parlato dell’intricata situazione legata all’estinzione del debito di Steven Zhang nei confronti di Oaktree. Dal suo punto di vista, il fondo adotterà una strategia simile a quella scelta da Elliot una volta giunto alla guida del Milan.

IL COMMENTO – Alessandro Giudice, intervenuto a Radio Sportiva, ha espresso il suo punto di vista in merito al futuro dell’Inter, legato a doppio filo al tentativo in extremis di Steven Zhang di trovare la soluzione adeguata per estinguere il proprio debito con Oaktree. Secondo il giornalista del Corriere dello Sport, lo scenario realistico è che il fondo americano non garantirà al presidente cinese una dilazione del pagamento al fine di consentirgli di evitare l’escussione del pegno. Nello specifico, Giudice sostiene che Oaktree si prenderà l’Inter per poterla successivamente rivendere a un prezzo adeguato: «Mi aspetto che segua la strategia di Elliott, non avrebbe senso depauperare il valore dell’Inter. Piuttosto, credo che l’obiettivo sia quello di aumentarne la competitività sul campo e sul piano finanziario».