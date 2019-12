Zancan: “Conte, lancia Esposito! Inter, le riserve contro la Fiorentina…”

Condividi questo articolo

Federico Zancan, giornalista di “Sky Sport”, ha parlato di Sebastiano Esposito e delle possibili scelte di Antonio Conte contro il Genoa domani pomeriggio (QUI le ultime sulla probabile formazione dei nerazzurri)

LARGO AI GIOVANI – «Io farei giocare Esposito anche perché Politano ultimamente non ha convinto. Conte deve fare un ragionamento sui 90 minuti. Contro la Fiorentina i nerazzurri non hanno fatto male, ma sono calati quando ci sono stati i cambi. L’apporto dalla panchina non è stato buono. L’dea di chi parte titolare deve essere legata a chi finisce. Istintivamente dico Esposito titolare con Politano in corso». Queste le parole di Federico Zancan a “Sky Sport 24”.