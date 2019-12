FOTO – Inter, le immagini della festa di Natale del Settore Giovanile

A Milano si sta tenendo la festa di Natale del Settore Giovanile dell’Inter, inaugurato dalle parole di Antonello (qui) e Marotta (qui). Ecco le prime foto della serata dedicata al vivaio nerazzurro.

IL FUTURO DELL’INTER – Grande festa di Natale anche per il Settore Giovanile dell’Inter, dopo le grandi celebrazioni di martedì sera per la prima squadra. Al “The Mall” di Milano party in corso per oltre 800 persone, tra rappresentanti della società, membri dello staff e giovani calciatori e calciatrici. Ad inaugurare la serata e dare il benvenuto a tutti i partecipanti, sono stati il CEO Corporate Alessandro Antonello e il CEO Sport Giuseppe Marotta. Presenti anche diverse personaggi famosi, come il trio comico “Gli Autogol”, i cantanti Beba, Nuela e Sofia Tornambene (vincitrice dell’ultima edizione di X-Factor), il gruppo “The Kolors” e i dj Merk & Kremont (presenti anche al party della prima squadra). Ecco le prime immagini dalla festa del vivaio, accompagnate da un messaggio sintetico ma festoso: “INTER YOUTH PARTY 🥳🤳🏻 #Inter #ForzaInter #InterYouth”.