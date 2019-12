Conte, i dubbi di formazione per Inter-Genoa. Candreva cambia? – Sky

Condividi questo articolo

Domani alle 18 l’Inter di Conte chiuderà il 2019 affrontando il Genoa a San Siro. Il tecnico nerazzurro dovrà inventarsi il centrocampo causa infortuni e squalifiche. Ecco le ultime secondo Andrea Paventi di “Sky Sport”

FORMAZIONE – «I dubbi di formazione restano per Conte nonostante le tante assenze. Il tecnico nerazzurro deciderà solo domani. Si vuole valutare fino in fondo le condizioni di Borja Valero che non è al meglio e che deve comunque garantire almeno 60-70 minuti di partita. Sicuro di una maglia da titolare è Vecino con probabilmente Agoumé al suo fianco. L’alternativa sarebbe Candreva come interno per garantire più esperienza. Sulla sinistra ballottaggio tra Biraghi e Lazaro con il primo favorito, mentre Esposito è preferito a Politano per affiancare Lukaku». Queste le parole di Andrea Paventi a “Sky Sport 24” in collegamento da Appiano Gentile.